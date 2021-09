FOOT LOCKER - Das war Glück im Unglück

Das Beste an der Analyse der Foot Locker-Aktie aus dem Mai dieses Jahres war der gewählte Stopp. Angesichts der bereits absolvierten Aufwärtsstrecke bewusst eng gesetzt, wurde er in den Folgewochen ausgelöst. Die Verluste hielten sich somit in Grenzen. Der Wert verließ den steilen Aufwärtstrend seit dem Coronacrashtief anschließend zur Seite, inzwischen hat das Abwärtsmomentum aber deutlich zugenommen. Das Ziel des grauen Pfeils bei 47,86 USD ist abgearbeitet, allerdings gelingt dort bislang keine Stabilisierung.

Newstechnisch schießt die Bank of America heute dazwischen und senkt den Daumen für die Aktie. Analystin Lorraine Hutchinson geht davon aus, dass Probleme bei den Lieferketten schwierige Monate für die Sportartikel-Handelskette mit sich bringen dürften. Auch hätten große Übernahmen wie die von WSS oder Atmos für rund 1,1 Mrd. USD die "Feuerkraft" des Unternehmens gesenkt. Größere Aktienrückkäufe seien nun unwahrscheinlicher. Hutchinson sieht einen fairen Wert der Aktie bei 45 USD und vergibt das Rating "Underperform".

Das Ausbruchslevel bei 47,86 USD, der EMA200 Woche wie auch das 38,2 %-Retracement des kompletten Anstiegs von 2020 bis 2021 sind aus charttechnischer Sicht erreicht und werden heute aber unterboten. Bleibt es auch zum Wochenschluss dabei, besitzt die Aktie weiteren Konsolidierungsbedarf, wobei rund 42,00 USD und darunter 36,37 bis 33,27 USD die nächsten Ziele darstellen könnten. Spätestens im mittleren 30-USD-Bereich müssen sich die Käufer wieder zeigen.

Prozyklische Kaufsignale sind dagegen derzeit nicht in Sicht. Hierfür müssten die eingezeichneten Abwärtstrendlinien überwunden werden.

Fazit: In einer charttechnisch sehr kritischen Phase belastet das BoA-Rating heute die Aktie von Foot Locker. Die mittelfristigen Kursrisiken lassen sich auf 42 USD und im Extremfall 36,30 bis 33,30 USD beziffern.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 7,55 8,85 9,10 Ergebnis je Aktie in USD 3,08 7,96 6,79 KGV 15 6 7 Dividende je Aktie in USD 0,70 1,00 1,00 Dividendenrendite 1,52 % 2,17 % 2,17 % *e = erwartet

Foot-Locker-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)