FOOT LOCKER - Diese Hürde war zu hoch

Der Betreiber der gleichnamigen Sportartikeleinzelhandelskette Foot Locker, hat heute vor US-Börsenbeginn die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert. Das Management übertraf die Erwartungen der Analysten. Unterm Strich verdiente Foot Locker 128 Mio. USD oder 1,21 USD je Aktie nach 1,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Experten hatten nur mit einem Gewinn von 0,62 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz kletterte im Vorjahresvergleich um 9 % auf 2,11 Mrd. USD und lag damit ebenfalls über dem Marktkonsens von 1,94 Mrd. USD.

Die Bilanz sind in Ordnung aus. 1,39 Mrd. USD an liquiden Mitteln stehen 131 Mio. USD an Schulden gegenüber. Eine Prognose für das Gesamtjahr gaben die Verantwortlichen aber mit Blick auf weiter andauernden Unsicherheiten rund um die Coronakrise nicht ab. Fundamental scheint die Aktie attraktiv, sollte der Turnaround im kommenden Jahr gelingen. Das KGV 2021 beträgt 10, die Dividendenrendite 4 %. Natürlich sind diese Schätzungen aktuell nur als sehr vage zu bezeichnen.

Aus charttechnischer Sicht ist zunächst Geduld gefragt. Die Aktie ist gut gelaufen und hat um 41,84 USD einen wichtigen Widerstand vor der Nase. Nur etwas darüber verläuft bei knapp 43,00 USD der EMA200 Woche. Erst wenn diese Hürden fallen, dürfte der Wert bis an das Zwischenhoch bei 47,86 USD sprinten. Kursschwäche könnten Trader versuchen zwischen 35,86 und 35,33 USD aufzufangen. Dort liegen neben einem wichtigen Ausbruchsniveau auch die Tiefs der letzten Konsolidierung.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 8,01 7,39 7,73 Ergebnis je Aktie in USD 4,56 1,64 4,11 KGV 9 24 10 Dividende je Aktie in USD 1,52 0,69 1,60 Dividendenrendite 3,80 % 1,73 % 4,00 % *e = erwartet

Foot-Locker-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)