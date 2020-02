FOOT LOCKER - Hier könnten sich Longchancen ergeben

Nach einem Kurseinbruch im November stabilisierte sich der Wert und pendelte sich in den folgenden Wochen seitwärts ein. Dabei entstanden zuletzt die Konturen eines Dreiecks, welches in der vergangenen Woche nach oben hin aufgelöst werden konnte. Nach einem neuen Jahreshoch am Donnerstag kam es am Freitag zu kräftigen Gewinnmitnahmen, die Aktie krachte an das Ausbruchslevel aus Dreiecksoberkante und EMA50 zurück. Dort standen in erster Reaktion die Käufer wieder bereit. Die Bodenbildung ist nach wie vor im Gange und noch nicht ganz abgeschlossen.

Gute Vorlagen für die Bullen

Auch wenn die Aktie formal noch nicht erfolgreich aus der Seitwärtsrange der vergangenen Wochen ausgebrochen ist, bilden der Dreiecksausbruch und der EMA50-Pullback doch eine gute Vorlage für die Käufer. Im besten Fall startet die Aktie eine weitere Aufwärtswelle bis 43,60 - 44,00 und später zum Hoch bei 67,86 USD.

Exklusive Streams, innovative Widgets, spezielle Funktionen: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Absicherungen wären ab jetzt relativ eng unterhalb von 39,40 USD auf Tagesschlusskursbasis möglich. Tiefer sollte es im besten Fall nicht mehr gehen, ansonsten wären mit dem Rückfall in das Dreieck wieder fallende Kurse bis 38 und 36,94 - 37,31 USD denkbar.

Auch interessant:

WIRECARD - In dieser Woche Zahlen, was sagt der Chart?

Foot Locker Inc.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)