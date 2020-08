Foot Locker zahlt wieder eine Dividende aus

Der amerikanische Sporteinzelhändler Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, NYSE: FL) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie aus. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 30. Oktober 2020 (Record date: 16. Oktober 2020). Im zweiten Quartal schüttete das Unternehmen weder eine Dividende aus noch kaufte es Aktien zurück.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 27,57 US-Dollar (Stand: 21. August 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,8 Prozent.

Foot Locker ist ein Anbieter von Sportartikeln. Die ersten Läden eröffnete das Unternehmen im Jahr 1974. Insgesamt betreibt Foot Locker knapp 3.100 Läden in 27 Ländern weltweit. Zu den Marken zählen unter anderem Foot Locker, Runners Point, Footaction, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker und Champs Sports. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 45 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 60 Mio. US-Dollar). Der Umsatz betrug 2,08 Mrd. US-Dollar nach 1,77 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 29,29 Prozent im Minus und weist eine Marktkapitalisierung von derzeit 2,9 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 21. August 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de