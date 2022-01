FORD - Gegenbewegung nach oben möglich

Ford Motor Co. - WKN: 502391 - ISIN: US3453708600 - Kurs: 20,130 $ (NYSE)

Am heutigen Tag bildet sich nach dem gestrigen bullischen Tageshammer ein Inside Day aus. Eine Gegenbewegung nach oben wird möglich. Spekulativ.

Am Mittwoch ist US-Leitzinstermin. Und der FED-Put steht nicht mehr wie gewohnt. Der US-Notenbank ist es in der aktuellen Marktphase "wurscht", wenn die Aktienkurse nach unten abrauchen, sie setzt alles daran, die Inflation einzufangen. Deshalb sind m.E. kleinere bullische Signale an den Märkten mit Vorsicht zu genießen. Dennoch. Es gibt sie.

Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die meines Erachtens stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)