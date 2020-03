Ford Motor setzt die Dividende aus

Die Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, NYSE: F) gab am Donnerstag aufgrund der Coronakrise eine Aussetzung der Dividende bekannt. Am Mittwoch haben die großen Automobilhersteller General Motors, Fiat Chrysler und Ford die vorübergehende Schließung der Werke in Nordamerika bekannt gegeben. Ford stellte auch seine Produktion in Europa vorerst ein.

Das Unternehmen ist 1903 von Henry Ford gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan. Im Fiskaljahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz (GAAP) von 160,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 155,9 Mrd. US-Dollar). Ford beschäftigt rund 190.000 Mitarbeiter.

Die Aktie weist seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street ein Kursminus von 51,94 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 17,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. März 2020).

Redaktion MyDividends.de