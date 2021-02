Ford: Pullback zwingend einplanen!

Anfang 2018 markierte Ford noch ein stolzes Verlaufshoch bei 13,48 US-Dollar und ließ kaum Zweifel an einer Rallyefortsetzung aufkommen. Doch zu Beginn desselben Jahres kam es zu einem deutlichen Kursrutsch mit einer signifikanten Abwärtslücke. Das hatte mittelfristige Signalwirkung und drückte das Papier bis Mitte März 2020 auf ein Verlaufstief von gerade einmal 4,00 US-Dollar abwärts. Doch so stark auch der Ausverkauf vorher gewesen ist, konnte sich vor Ford noch im selben Jahr zurück auf das Einstandsniveau erholen. Zu Beginn dieses Jahres folgte eine noch sehr viel steilere Rallye knapp über 12,00 US-Dollar. Mit diesem Anstieg ist der Wert jedoch an einen mittel- bis langfristigen Horizontalwiderstand gestoßen und könnte an dieser Stelle zur Unterseite abprallen.

Gesunde Konsolidierung wahrscheinlich

Sollte sich im Bereich von 12,00 US-Dollar tatsächlich ein kleineres Doppelhoch durchsetzen, würden erste Abschläge auf 11,00, darunter auf 10,50 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Spätestens ab der Horizontalunterstützung um 9,50 US-Dollar dürften aber wieder vermehrt Käufer in die Aktie von Ford zurückströmen und für eine Stabilisierung sorgen. Wer sich auf jeder dieser Wegstrecken engagieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf den Put-Optionsschein WKN MA4NK6 zurückgreifen. Sollte allerdings ein dynamischer Kursanstieg mindestens über 12,18 US-Dollar gelingen, würde rasch die Kurslücke aus Anfang 2018 zwischen 12,58 und 13,01 US-Dollar in den Fokus der Bullen rücken.

Ford Motor (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11,54 // 11,81 // 12,00 // 12,15 // 12,36 // 12,50 US-Dollar Unterstützungen: 11,31 // 11,01 // 10,50 // 10,36 // 10,06 // 9,50 US-Dollar

Fazit

Ein Doppelhoch würde sich bei einem Kursrückfall unter ein Niveau von 11,00 US-Dollar deutlich festigen, Abschläge auf 10,50 sowie 9,50 US-Dollar kämen dann nicht mehr überraschend. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, kann beispielsweise den Put-Optionsschein WKN MA4NK6 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance vom aktuellen Kursniveau beträgt bei vollständiger Umsetzung der Idee 80 Prozent. Entsprechend dürfte der Schein am Ende bei 1,72 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 11,65 US-Dollar vorerst nicht überschreiten.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA4NK6 Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,89 - 0,91 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 10,00 US-Dollar Basiswert: Ford Motor akt. Kurs Basiswert: 11,44 US-Dollar Laufzeit: 17.09.2021 Kursziel: 1,72 Euro Omega: 3,04 Kurschance: + 80 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.