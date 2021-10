Ford und Standardwerte überholen Tech-Sektor

Like it or not, aber es sind die Aktien der zyklischen und Value-Bereiche, die aktuell durch besonders gute Quartalszahlen beeindrucken. Ford und Caterpillar melden beide robuste Zahlen und Aussichten. Im Tech-Universum fahlen die Zahlen gemischt bis oft auch negativ aus. So werden die Aktien von Ebay, Shopify, Flextronics und Twilio nach den Ergebnissen allesamt schwach in den Tag starten. Laut der Washington Post will Joe Biden noch heute den Rahmen des Wirtschaftspakets melden. Eine kurzfristig erfreuliche Botschaft für die Wall Street, auch wenn die Bekanntmachung im Grunde nur ein schlechtes Schauspiel ist.

0:00 - Intro

0:25 - Standardwerte auf Überholspur

2:13 - Irrsinn um Wirtschaftspaket

5:05 - Wirtschaft enttäuscht, Zinsen flachen ab

9:00 - Gas für Europa? Kohle in China

12:30 - Halbleiter-Engpass vorbei sagt Ford

14:53 - Tech-Sektor flau, S&P überhitzt

#openingbell