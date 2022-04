Forderung nach Tempolimit: FDP warnt vor parteipolitischer Ideologie

BERLIN (dpa-AFX) - Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Forderungen des grünen Koalitionspartners nach einem Tempolimit kritisiert. "Es ist schon bemerkenswert, wie einige den Krieg in der Ukraine für die Umsetzung eigener Symbolthemen ausnutzen. Die Koalition hat in dieser schwierigen Situation eine große Verantwortung für das ganze Land", sagte Djir-Sarai am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Er warnte: "Jetzt ist definitiv der falsche Zeitpunkt für parteipolitische Ideologie."

Die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat angesichts der Bemühungen um Energieeinsparungen in Deutschland die Einführung eines befristeten Tempolimits auf Autobahnen gefordert. Lang sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag), keine Maßnahme werde die Abhängigkeit vom Öl sofort beenden. "Und weil es ansonsten kaum Maßnahmen gibt, die schnell wirken, brauchen wir jetzt ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen - zum Beispiel für neun Monate und damit bis zum Ende des Jahres, also dem Zeitpunkt, zu dem wir spätestens unabhängig von russischem Öl werden wollen."/cn/DP/nas