Foremay bringt weltweit schnellste und größte VPX-SSDs auf den Markt

Für die robusten SSDs des Typs 3U VPX werden patentierte und zum Patent angemeldete Technologien genutzt sowie NVMe-/PCIe-Interfaces der 3. Generation mit Geschwindigkeiten von über 6,0 GB/s und Kapazitäten von 16 TB. Diese sind dafür konzipiert, auch unter extremen Umweltbedingungen wie etwa bei Anwendungen für Militär, Verteidigung, Luftfahrt und unter Wasser zu funktionieren.

Foremay, Inc. einer der Marktführer bei technischen Innovationen für robuste Solid-State-Speichermedien und einer der weltweiten SSD-Spitzenanbieter, hat heute seine robusten VPX-SSDs der EC188-Serie vorgestellt. Diese militär- und luftfahrttauglichen VPX-SSDs bieten die weltweit größte Kapazität: Jede einzelne Karte hat bis zu 16 TB. Außerdem liefern die robusten VPX-SSDs von Foremay unübertroffene Leistung mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6,5/6,2 GB/s und IOPS beim Lesen/Schreiben mit zufälligem Zugriff bei 4 KB von bis zu 550K/600K. Dank dieser Spitzenfunktionen können die Hersteller von Systemen für Verteidigung und Luftfahrt ihre Systeme der nächsten Generation für Anwendungen in der Luftfahrt, im Weltraum, auf dem Boden (einschließlich Sand, Schlamm und Sumpfgebieten) und unter Wasser gestalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210610005385/de/

VPX Rugged SSD NVMe PCIe Military Aerospace Solid State Drives Foremay (Photo: Business Wire)

„Die COVID-19-Pandemie hat unser beständiges Tempo bei der Arbeit für dauerhafte Exzellenz technischer Innovationen für robuste SSDs nicht aufgehalten“, sagte Dr. Jack Winters, CTO und Mitgründer von Foremay. „Unsere robusten VPX-SSDs wurden während schwieriger ökonomischer Bedingungen konzipiert, und sie werden unter harten Bedingungen eingesetzt werden.“

Die robuste, militärtaugliche SSD des Typs VPX ist außerdem mit speziellen Funktionen ausgestattet, einschließlich militärisch sicherem Löschen, Verschlüsselung, Schreibschutz, Strahlungshärtung und Selbstzerstörung in Notsituationen. Sie hält extreme Vibrations- und Schockbedingungen aus, die den Normen nach MIL-STD-810G entsprechen oder sie übertreffen. Die VPX-SSDs funktionieren bei extrem kalten und heißen Temperaturen von -50ºC bis 90ºC oder bei Spezialbestellungen sogar noch in einem größeren Spektrum. Durch Nutzung moderner Thermo-Drosseltechnologien wird die Lese-/Schreibgeschwindigkeit beim Betrieb in einer Umgebung mit äußerst hoher Temperatur auf intelligente Weise angepasst.

Produktverfügbarkeit

Die robusten VPX NVMe / PCIe SSDs der 3. Generation der EC188-Serie werden jetzt produziert und haben Kapazitäten von 16 TB für 3U und 32 TB für 6U. Außerdem bietet Foremay auch robuste VPX-SSDs auf Grundlage von SATA-Interfaces an. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, schreiben Sie bitte an info@foremay.net.

Über Foremay

Foremay, Inc. wurde 2002 im Silicon Valley gegründet und ist ein führendes Unternehmen, das sich technischen Innovationen bei robusten, sicheren Solid State Drives (SSDs) für hochzuverlässige Anwendungen in der Militär-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Unternehmenszentrale von Foremay befindet sich in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.foremay.net.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210610005385/de/

Dennis Eodice

pr@foremay.net



+1 408 228 3468