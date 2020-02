Forschungsexperten für stärkeren Fokus auf Cybersicherheit und China

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland sollte sich bei Forschung und Wissenschaft noch mehr auf Cybersicherheit konzentrieren - und außerdem die Kompetenzen von Wissenschaftlern im Umgang mit China stärken. Diese Empfehlungen hat die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) am Mittwoch in ihrem Jahresbericht an die Bundesregierung ausgesprochen. Die Expertenkommission besteht aus sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und legt der Regierung einmal im Jahr ein Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands vor.

Bei den Patentanmeldungen zu Cybersicherheit liege Deutschland deutlich hinter den USA, Japan und China, sagte der Kommissionsvorsitzende, der Jenaer Professor Uwe Cantner, am Mittwoch in Berlin. Die Vermittlung von Cybersicherheitskenntnissen an Hochschulen und in der beruflichen Aus- und Weiterbildung müsse weiter vorangetrieben werden. "Dabei sollten nicht nur technische Aspekte abgedeckt, sondern auch juristische und ethische Fragestellungen berücksichtigt werden."

Die Kommission forderte außerdem die Einrichtung eines zentralen "China-Kompetenz-Centers" zur Beratung deutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Vielen sei nicht immer bewusst, dass Wissenschaft in China einem direkten Regierungseinfluss unterliege, sagte Cantner mit Blick auf deutsch-chinesische Wissenschaftskooperationen.