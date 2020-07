Forschungsinstitut - Chancen auf Ende der Rezession im Sommer

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft kann im dritten Quartal auf ein Ende der Rezession hoffen.

Das signalisiert der Konjunkturindikator des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) für den Zeitraum von Juli bis Ende September. Das Barometer wird am Freitag veröffentlicht und lag Reuters vorab vor. Es bündelt die aktuell verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage. In der Drei-Monats-Prognose signalisiert es eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 31 Prozent – nach knapp 96 Prozent im Juni. Allerdings ist die statistische Unschärfe noch relativ hoch, wie die Forscher des IMK einräumen. Das gelte insbesondere für den laufenden Monat. Zudem basiere das Modell auf der Annahme, dass es in den kommenden Monaten keine massive neue Corona-Welle gebe.