Forschungsinstitut der BA erwartet über drei Millionen Arbeitslose

Berlin (Reuters) - Das IAB-Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet als Folge der Virus-Krise in den nächsten Monaten mit einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahl um etwa 30 Prozent auf über drei Millionen.

Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte werde im Fall einer schrittweisen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit gut die Hälfte des Anstiegs aber wieder wettgemacht, heißt in der am Freitag veröffentlichten Vorausschau des IAB. "Der Arbeitsmarkt ist an sich robust, eine deutliche Verschlechterung wird sich angesichts des massiven Corona-Schocks aber nicht vermeiden lassen", sagte Enzo Weber vom IAB. Das Institut rechnet im Jahresdurchschnitt zudem mit einer Rekordzahl von 2,5 Millionen Kurzarbeitern. Dabei geht das IAB von einem Wachstumseinbruch um 8,4 Prozent aus.