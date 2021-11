Fortis schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der kanadische Energieversorger Fortis Inc. (ISIN: CA3495531079, TSX: FTS) zahlt eine Quartalsdividende von 0,535 kanadischen Dollar an seine Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. März 2022 (Record date: 15. Februar 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,14 CAD an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 55,63 CAD (Stand: 18. November 2021) bei 3,85 Prozent. Fortis hat das Ziel eines jährlichen Dividendenwachstums von rund 6 Prozent bis 2025 auf Basis der Ausschüttung 2020. Fortis hat über drei Millionen Gas- und Elektrizitätskunden in Kanada, USA und der Karibik und erwirtschaftete im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Ertrag von 295 Mio. CAD (Vorjahr: 292 Mio. CAD). Der Ertrag auf bereinigter Basis lag bei 300 Mio. CAD (Vorjahr: 302 Mio. CAD), wie am 29. Oktober 2021 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 2,2 Mrd. CAD (Vorjahr: 2,12 Mrd. CAD). Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Börse in Toronto mit 8,35 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 21,01 Mrd. CAD (Stand: 18. November 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de