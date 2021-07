Fortsetzung des Aufwärtstrends oder Sommerflaute?

Die Börsen laufen weiterhin so stabil wie avisiert. In kleinen Schritten aufwärts, bei überschaubaren Umsätzen, mit zwischenzeitlichen Rückschlägen. Dieses Bild wird uns die nächsten Wochen weiter begleiten. Das Reopening läuft, wobei mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus eine Restunsicherheit besteht. Die Öffnung von Geschäften, Restaurants und Hotels sorgt schon fast für Euphorie. Noch nie seit der deutschen Wiedervereinigung ist der Teilindex des ifo Geschäftsklimas für den Einzelhandel so schnell gestiegen wie im Juni. Das Geld, das im Lockdown auf die hohe Kante gelegt wurde, schiebt die Binnenkonjunktur an. Wegen der Delta-Variante sind die Anleger zwar momentan ein bisschen verunsichert, was aber per saldo am oben skizzierten Szenario nichts ändert, denn:

Der Konsum treibt die Konjunktur. 2021 erleben wir den stärksten Anstieg bei den Konsumausgaben seit dem 2. Weltkrieg. Da der große Brocken der Wiedereröffnungen noch vor uns liegt, sowohl hinsichtlich der öffnenden Sektoren als auch geographisch, dürften Konsum und Investitionen weiterhin im Aufwärtstrend bleiben. Der Nachholbedarf ist noch lange nicht erschöpft. Das wird Konsumwerte aus den verschiedensten Bereichen nach vorne spülen. Welche das sind, nehmen wir in der dieswöchigen Ausgabe von „Der Aktionärsbrief“ unter die Lupe.

Trotz der Delta-Variante erholt sich auch der weltweite Flugverkehr. Das liegt natürlich auch an den Sommerferien, die mittlerweile in vielen Ländern begonnen haben. Laut Daten des Portals „Flightradar24“ sind im Januar dieses Jahres 17 % weniger Flüge gezählt worden als im Januar 2019. Im Juni lag dieses Minus im Vergleich zum Juni 2019 nur noch bei 8 %. Bei rein kommerziellen Flügen verläuft die Erholung dagegen langsamer, aber auch hier war zuletzt eine Entspannung zu erkennen, insbesondere seit Anfang Juli. Das könnte auch darauf hindeuten, dass die globalen Lieferengpässe langsam nachlassen.

Das Wiedererstarken des Technologiesektors ist ein Fakt. Seit Ende Mai läuft Growth wieder besser als Value. Der Nasdaq 100 hat erst diese Woche ein neues Allzeithoch markiert. Vor allem die Entspannung an der Zinsfront hat dazu geführt, dass wieder reichlich Geld in die Wachstumssektoren fließt. Denn Wachstumsunternehmen sind kapitalhungrig. Nach der Normalisierung an der Zinsfront sind nun die Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Fremdkapital wieder etwas günstiger. Das spiegelt sich auch in einer größeren Zuversicht der Anleger und somit auch in steigenden Aktienkursen wider.

5G und Halbleiter-Chips bleiben im Technologiebereich die wichtigsten Aufhänger. Dafür gibt es eine globale Sicht für alle und eine spezielle für die Anwendung/Nutzung. Zu unterscheiden ist zwischen denen, die in 5G investieren müssen, und denjenigen, die am Aufbau von 5G als Erste verdienen. Der Chipzyklus wird konkreter. Zum einen hinsichtlich der Kapazitätslücken, die schnellstmöglich zu schließen sind, zum anderen wegen der neuen Chiparchitektur, die nötig ist, um die besonderen Bedürfnisse zu erfüllen, besonders rund um die E-Mobilität. Hier trennt sich die Qualität der Forschung von der Kapazitätsausweitung im Normalgeschäft. Die Differenzierung fällt erheblich aus, denn Chip ist nicht mehr gleich Chip.

Der DAX läuft in einer engen Bandbreite zwischen 15.450 und 15.750 Punkten seitwärts. Für einen Ausbruch nach oben fehlt es allerdings an Impulsen. Gleichwohl lässt die Indikatorenlage erwarten, dass ein solcher Ausbruch früher oder später erfolgen wird. Die nahende Berichtssaison wird zweifellos frischen Wind, aber auch zunehmende Volatilität bringen. Die Grundtendenz am Aktienmarkt wird aber in den kommenden Monaten weiter aufwärtsgerichtet bleiben.

Oliver Kantimm / Der Aktionärsbrief

Foto: solarseven / Shutterstock.com

