Fortum rechnet bei Uniper-Übernahme bis 2025 mit immer höheren Einsparungen

HELSINKI/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der finnische Energiekonzern Fortum rechnet nach der Uniper -Übernahme in den nächsten Jahren mit wachsenden Synergien. Das teilte das Unternehmen im Rahmen der Vorstellung seiner neuen Strategie am Donnerstag in Helsinki mit. Demnach sollen die Einsparungen bis 2023 bei mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr liegen. Bis 2025 sollen sie dann auf nahezu 100 Millionen steigen. Dadurch werde für beide Unternehmen und deren Aktionäre ein Mehrwert generiert, hieß es.

Die Übernahme von Uniper durch die Finnen war bei den Düsseldorfern lange Zeit auf Ablehnung gestoßen, beide Seiten überzogen sich mit Kritik. Das hatte im Management und im Aufsichtsrat zu einem großen Stühlerücken geführt. Fortum hält laut Uniper 75 Prozent an dem Düsseldorfer Unternehmen./knd/ssc/jha/