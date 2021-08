Fortune Brands beschleunigt globale SGU- und ESG-Transformation mit Software und Datenanalysen von ProcessMAP

Die über die Cloud bereitgestellten Lösungen von ProcessMAP werden die Grundlage für das SGU- und ESG-Datenmanagementsystem von Fortune Brands bilden

ProcessMAP Corporation, ein führender Anbieter datengesteuerter Softwarelösungen, die Kunden den Wandel zu einem nachhaltigen Unternehmen ermöglichen, gab heute bekannt, dass Fortune Brands Home & Security Inc. (NYSE:FBHS), ein Unternehmen der Fortune 500, die digitale Transformation seiner globalen SGU- (Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz) und ESG-Initiativen durch die intelligenten und umsetzbaren datengesteuerten Lösungen von ProcessMAP vorantreiben wird.

Strategische Antriebskräfte für die Initiative der digitalen Transformation

FBHS hat das erklärte Ziel, ein Protokoll von null Sicherheitsvorfällen anzustreben, die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu minimieren und sein ESG-Berichtwesen weiter zu verbessern. Ein zentralisiertes SGU-Datenmanagementsystem, das akkurate, vollständige und zeitgerechte Dateninformationen (ACT: Accurate, Complete und Timely) liefern kann, insbesondere auf Mobilgeräten, ist ein Schlüssel für die Verwirklichung dieser Vision. FBHS übernahm die ESG- und SGU-Plattform von ProcessMAP im Jahr 2020, um diese Vision zu verwirklichen.

Das Unternehmen strebt darüber hinaus die folgenden Ziele an:

Effektive Verfolgung von Sicherheitsfrühindikatoren wie Beinahe-Unfälle, Beobachtungen, Inspektionen, Risikobewertungen und der zeitgerechte Abschluss von Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen (CAPAs), um einen wesentlichen Einfluss auf Spätindikatoren wie Ereignishäufigkeit (TRIR: Total Recordable Incident Rate) und Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeit (LTIR: Lost Time Injury Rate) zu haben.

wie Beinahe-Unfälle, Beobachtungen, Inspektionen, Risikobewertungen und der zeitgerechte Abschluss von Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen (CAPAs), um einen wesentlichen Einfluss auf Spätindikatoren wie Ereignishäufigkeit (TRIR: Total Recordable Incident Rate) und Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeit (LTIR: Lost Time Injury Rate) zu haben. Verwendung intelligenter Automatisierung für die Erfassung, Verfolgung, Aufzeichnung und Normalisierung von Abweichungen und Fehlern, und kontinuierliche Verbesserung der sicheren Berichterstattung über SGU- und ESG-Leistungskennzahlen an interne und externe.

an interne und externe. Proaktive Risikominderung und Einhaltung von Bestimmungen durch die Ermöglichung von Prüfungen und Inspektionen über Mobilgeräte. Das ist eine treibende Kraft für die Sicherheitsziele des Unternehmens.

und durch die Ermöglichung von Prüfungen und Inspektionen über Mobilgeräte. Das ist eine treibende Kraft für die Sicherheitsziele des Unternehmens. Förderung von Transparenz und Verantwortung durch die Zuweisung von Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen (CAPAs), Verfolgung von zeitgerechten Abschlussraten und nahtloses Eskalieren von Vorfällen, um Sicherheitsvorfälle zu vermeiden.

durch die Zuweisung von Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen (CAPAs), Verfolgung von zeitgerechten Abschlussraten und nahtloses Eskalieren von Vorfällen, um Sicherheitsvorfälle zu vermeiden. Befähigung von Mitarbeitern durch robuste mobile Apps, die End-to-End-Workflows unterstützen , um sie an der Erreichung von ESG- und SGU-Zielen aktiv zu beteiligen.

durch robuste , um sie an der Erreichung von ESG- und SGU-Zielen aktiv zu beteiligen. Vorantreiben einer starken Nutzerbindung und verbesserten Nutzererfahrung mittels des SGU- und ESG-Datenmanagementsystems durch die nahtlose Integration mit Drittparteisystemen , insbesondere die Zweiwege-Datenflussintegration mit Third Party Administrators (TPAs) der Arbeitsunfallversicherung.

und verbesserten Nutzererfahrung mittels des SGU- und ESG-Datenmanagementsystems durch die , insbesondere die Zweiwege-Datenflussintegration mit Third Party Administrators (TPAs) der Arbeitsunfallversicherung. Verbesserung der Statistik in Bezug auf die Vermeidung schwerer Verletzungen und Todesfälle (SIFs).

Aufnahme von ProcessMAP als langfristigen Partner zur Förderung von Innovation und der digitalen Transformation

FBHS ersetzt sein altes SGU-System durch die intelligenten Lösungen von ProcessMAP in erster Linie deshalb, weil sich die Lösungen von ProcessMAP nahtlos an die sich entwickelnden und wachsenden Geschäftsanforderungen des Unternehmens anpassen lassen. Durch die integrierten Lösungen ist sichergestellt, dass FBHS für seine gesamten SGU- und ESG-Leistungskennzahlen eine einzige Informationsquelle hat.

Zudem ermöglicht die Low-Code/ No-Code Application-Entwicklungsplattform (LCAP) von ProcessMAP, ProcessMAP Connected Workers Solutions, das SGU-Team von FBHS, mobiltaugliche Apps für spezifische Geschäftsabläufe schnell zu entwickeln und einzusetzen. Die Apps helfen Letzte-Meile-Konnektivität der zentralisierten ESG/SGU-Plattform gemäß spezifischer Geschäftsanforderungen bereitzustellen.

Stellungnahmen zu der Nachricht

„Fortune Brands begann mit dem Wechsel zur Plattform von ProcessMAP im Jahr 2020. Diese Entscheidung ging auf unsere Erkenntnis zurück, dass wir eine neue, robustere webbasierte Plattform für unser Datenmanagement im Bereich Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz (SGU) brauchen“, so Dennis McKinney, Senior Director für den Bereich Corporate EHS and Global Citizenship bei Fortune Brands Home & Security Inc.

„ProcessMAP zeigte uns, wie wir als SGU-Organisation vorgehen, abschneiden und vorankommen. Die Ansprechbarkeit des Teams, das Niveau des Kundenservices und die bewiesene Kapazität der Plattform, mit unseren Geschäftsanforderungen zu wachsen, stimmen uns zuversichtlich, dass wir einen vertrauenswürdigen langfristigen Partner gewählt haben, um unsere SGU- und ESG-Ziele zu erreichen“, fügte er hinzu.

„Das unentwegte Engagement von Fortune Brands für die Gesundheit und Sicherheit seiner globalen Belegschaft sowie für einen nachhaltigen Geschäftsbetrieb durch die Minimierung der Umweltbelastung ist ein Beispiel für visionäres Management. ProcessMAP ist stolz, Fortune Brands bei seiner digitalen Transformationsinitiative unterstützen und eine hochskalierbare Palette von SGU- und ESG-Lösungen anbieten zu können, um ihnen die Verwirklichung ihrer Vision zu ermöglichen“, so Kevin Richards, Leiter SGU am Global Center of Excellence (CoE) von ProcessMAP.

Über Fortune Brands Home & Security Inc.

Fortune Brands Home & Security, Inc. (NYSE:FBHS), mit Hauptsitz in Deerfield, Illinois, ist ein Fortune-500-Unternehmen, Teil des S&P 500-Index und ein führendes Unternehmen für Heimbedarf. Mit bewährten Marken und marktführenden Stellungen in jedem der drei Segmente, Sanitär, Außenbereich und Sicherheit, sowie Möbelbau, arbeiten die 27.500 Mitarbeiter von Fortune Brands mit der Zweckbestimmung, die Träume des Heims zu erfüllen. Weitere Informationen über FBHS, seine Marken und das Engagement des Unternehmens für unternehmerische Sozialverantwortung finden Sie unter www.FBHS.com.

Über die ProcessMAP Corporation

Die ProcessMAP Corporation ist ein führender Anbieter von intelligenten datengesteuerten SGU/EHS-Softwarelösungen, die es Kunden weltweit ermöglichen, heute fundierte Entscheidungen für eine bessere Zukunft zu treffen. Unsere Plattform ermöglicht es Kunden, ihre Geschäftstätigkeiten zu automatisieren, zu verbinden, zu verfolgen und zu analysieren, um die digitale Transformation ihrer SGU- und EHS-Verpflichtungen voranzutreiben. Die Plattform von ProcessMAP umfasst Lösungen für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (SGU), unternehmerische Sozialverantwortung (ESG), operatives Risikomanagement (ORM), industrielles IoT sowie Analysen, um Menschen, Systeme, Vermögenswerte und den Planeten zu vernetzen und letztlich ein nachhaltiges Unternehmen zu erreichen. Wir haben unseren Hauptsitz in Fort Lauderdale im US-Staat Florida, mit Standorten auf der ganzen Welt und Kunden in über 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.processmap.com/.

