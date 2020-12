Fortune Brands steigert die Dividende das achte Jahr in Folge

Die amerikanische Fortune Brands Home & Security Inc. (ISIN: US34964C1062, NYSE: FBHS) wird am 17. März 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 26 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Record day ist der 26. Februar 2021. Im Vergleich zum Vorquartal (24 US-Cents) ist dies eine Anhebung um 8 Prozent. Es ist die achte jährliche Erhöhung der Dividende in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,04 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 82,93 US-Dollar bei 1,25 Prozent (Stand: 8. Dezember 2020). Fortune Brands Home & Security wurde am 4. Oktober 2011 von der damaligen Muttergesellschaft Fortune Brands, Inc. abgespalten und notiert seitdem an der Börse. Die Aktie ist im S&P-500-Index gelistet. Im Jahr 2013 wurde die erste vierteljährliche Dividende ausbezahlt (0,10 US-Dollar).

Die Firma mit Sitz in Deerfield, Illinois, beschäftigt rund 23.000 Mitarbeiter und ist in den Sektoren Sanitär- und Küchenarmaturen, Schrankmöbel, Türen und Sicherheitssysteme tätig. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,65 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,46 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 28. Oktober berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 26,92 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 11,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020).

Redaktion MyDividends.de