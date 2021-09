FourKites ernennt über 60 Kunden zu Innovationspartnern und treibt so die Innovation in der Lieferkette voran und steigert den Unternehmenswert

Kimberly-Clark, AB InBev, Cardinal Health, Henkel, Ecolab, Smithfield und andere Kunden von FourKites arbeiten an der laufenden Förderung von Innovationen durch die weltweit größte Community für Transparenz in der Lieferkette mit

FourKites®, die weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz in Echtzeit, hat heute mehr als 60 Kunden in ihr offizielles Innovationspartnerprogramm aufgenommen, das darauf abzielt, kundengetriebene Innovationen voranzutreiben und die Zukunft der digitalen Lieferketten zu gestalten. Zu den ersten offiziellen Innovationspartnern gehören unter anderem Henkel, AB InBev, Cardinal Health, Ecolab, Kimberly-Clark, Meijer, Smithfield, Canadian Forest Products und die Andersen Corporation.

Die zu FourKites gehörende Community, bestehend aus globalen Verladern, Spediteuren und Logistikdienstleistern, leistet seit langer Zeit einen aktiven Beitrag zu den Lösungen und der Produkt-Roadmap von FourKites. Mit der Einrichtung des Innovationspartnerprogramms werden die wichtigsten Beitragenden der Community ausgezeichnet, ihre Innovationen hervorgehoben und mehr Ressourcen für den gemeinsamen Innovationsprozess bereitgestellt. Die erste Kohorte an Innovationspartnern mit über 60 Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass sie Ideen bei FourKites eingereicht haben, die seither weiterentwickelt wurden und nun offiziell Teil der Plattform von FourKites sind.

„Wir sind stolz darauf, als Innovationspartner von FourKites, dem Branchenführer für vorausschauende Transparenz in der Lieferkette, ausgezeichnet zu werden“, sagte Valeria Ochoa, Transportation Management Analyst bei Kimberly-Clark. „Durch die Zusammenarbeit in der FourKites-Community haben Kimberly-Clark und FourKites eine völlig neue Funktion in das FourKites-Produktportfolio aufgenommen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit FourKites zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln, die Agilität und Effizienz in der Lieferkette vorantreiben, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team von FourKites.“

FourKites arbeitet seit Langem mit Kunden zusammen, um Innovationen voranzutreiben und Lösungen für ihre dringendsten Probleme anzubieten. Bis heute sind mehr als 100 Funktionen der FourKites-Plattform das Ergebnis gemeinsamer Innovationen mit Kunden, darunter die multimodale Auftragstransparenz, entwickelt in enger Partnerschaft mit Meijer, die Kuriernachverfolgung, die in Zusammenarbeit mit Cardinal Health entwickelt wurde, sowie individuelle Echtzeit-Benachrichtigungen, die zusammen mit AB InBev in Europa entwickelt wurden. Die FourKites-Community hat entscheidend dazu beigetragen, technische Durchbrüche zu entwickeln, die eine Vielzahl von Herausforderungen in der Lieferkette lösen, wie z. B. Qualitätskontrolle beim Tracking, kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen sowie die Überwachung von Verweilzeiten.

„Die enge Zusammenarbeit mit Kunden war von Anfang an in FourKites verankert. Die gemeinsame Innovation ist der wichtigste Grund dafür, dass wir in der Lage sind, den Markt für Transparenz in Echtzeit und Innovationen in der Lieferkette anzuführen“, sagte Priya Rajagopalan, Chief Product Officer bei FourKites. „Das Innovationspartnerprogramm trägt dazu bei, dass diese Community weiterhin zusammenarbeitet, um den Weg für die nächste Generation von Lieferkettenlösungen zu ebnen.“

Über FourKites

FourKites® ist eine weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz, welche die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf das Gelände, die Lager, die Geschäfte und darüber hinaus erweitert. FourKites verfolgt täglich mehr als zwei Millionen Sendungen auf der Straße, auf der Schiene, zu Wasser, in der Luft, bei Paketen und Kurierdiensten und ist in 176 Ländern aktiv. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer durchgängigen Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 620 der weltweit bekanntesten Marken – darunter 9 der 10 größten Hersteller von Verbrauchsgütern und 18 der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller – verlassen sich auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

