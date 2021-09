FourKites und Zebra Technologies bauen Zusammenarbeit aus und bieten nordamerikanischen und europäischen Kunden durchgängige Transparenz

Zebra integriert Dynamic Yard von FourKites in seine Lösung MotionWorks Yard, die in einigen der größten Logistikunternehmen der Welt eingesetzt wird, um die Echtzeittransparenz von Vermögenswerten zu erhöhen

FourKites®, die weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz in Echtzeit, hat heute bekannt gegeben, dass die Zebra Technologies Corporation (Nasdaq:ZBRA), ein innovatives Unternehmen an der vordersten Front der Wirtschaft mit Lösungen und Partnern, die einen Performance-Vorteil bieten, Dynamic Yard sowie die Plattform für Echtzeittransparenz von FourKites als Teil seines Lösungspakets für die Transparenz von Vermögenswerten vertreiben wird. Die Lösung MotionWorks Yard von Zebra wird von einigen der größten Logistikunternehmen der Welt eingesetzt und kombiniert nun Dynamic Yard mit der Ortungshardware von Zebra und mit professionellen Dienstleistungen. MotionWorks Yard wird weiterhin direkt von Zebra und über ausgewählte PartnerConnect-Vertriebspartner in Nordamerika und Europa vertrieben.

Gemeinsam modernisieren FourKites und Zebra die digitale Lieferkette und helfen dabei, Informationssilos zu überwinden und Unternehmen eine durchgängige Transparenz ihrer Transporte zu ermöglichen – vom Lager bis zum Lieferort und über alle Transportmittel hinweg. Die beiden Teams werden ihre gemeinsamen Lösungen weiter ausbauen und zusammenarbeiten, um die Kapazitäten ihrer Kunden auf ihren Grundstücken und auf der Straße zu verbessern.

„Unternehmen wollen ihre Waren und Güter während des gesamten Transports in Echtzeit sehen – von der Produktionsstätte bis zum endgültigen Bestimmungsort“, sagte Drew Ehlers, Global Futurist und Venture Innovator im Büro des CTO bei Zebra Technologies. „Unsere Partnerschaft mit FourKites erweitert die Transparenz um eine entscheidende Ebene und hilft Unternehmen, die Sichtbarkeit ihrer Vermögenswerte zu verbessern, den Versandprozess zu optimieren und ein neues Niveau an Performance und Kundenservice zu erreichen.“

Als Investor und Nutzer der FourKites-Lösungen für Echtzeittransparenz und Dynamic ETA® für die Luftfracht hat Zebra die Bearbeitungszeiten für dringende Produktanfragen zur Erfüllung wichtiger Kundenaufträge reduziert und gleichzeitig fast 75 Prozent der E-Mail-Anfragen zur Sendungsverfolgung an das globale Logistikteam eliminiert. Durch die Erweiterung der Zusammenarbeit mit FourKites wird Zebra weiterhin Unternehmen bei der Modernisierung von Lagern und der Schaffung von vollständig transparenten, vernetzten und optimierten Lieferketten unterstützen.

„Die Beziehung zwischen FourKites und Zebra ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen, da wir gemeinsam daran arbeiten, eine vollständig transparente Lieferkette zu schaffen und die Lieferzeiten für Kunden zu verkürzen“, sagte Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. „Durch die Zusammenführung von der Fachkompetenz von Zebra in der Bereitstellung von Lagertransparenz mit der Transparenz von FourKites außerhalb dieser vier Wände können wir unseren gemeinsamen Kunden eine bessere durchgängige Vorhersagbarkeit und Prognose der Bestände bieten – und das alles unter dynamischer Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Lieferkette.“

Über FourKites

FourKites® ist eine weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz, welche die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf das Gelände, die Lager, die Geschäfte und darüber hinaus erweitert. FourKites verfolgt täglich mehr als zwei Millionen Sendungen auf der Straße, auf der Schiene, zu Wasser, in der Luft, bei Paketen und Kurierdiensten und bedient 176 Länder. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer durchgängigen Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 620 der weltweit bekanntesten Marken – darunter 9 der 10 größten Hersteller von Verbrauchsgütern und 18 der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller – verlassen sich auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

Über Zebra Technologies

Zebra (Nasdaq:ZBRA) verschafft Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel/E-Commerce, Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitswesen, im öffentlichen Sektor und anderen Branchen einen entscheidenden Leistungsvorteil. Mit mehr als 10.000 Partnern in 100 Ländern liefert Zebra maßgeschneiderte und durchgehende Lösungen für die Sichtbarkeit, Vernetzung und Optimierung aller Anlagen und Mitarbeiter. Die marktführenden Lösungen des Unternehmens verbessern das Einkaufserlebnis, ermöglichen die Nachverfolgung und Verwaltung von Beständen und verbessern die Effizienz der Lieferkette und die Patientenversorgung. Im Jahr 2020 wurde Zebra zum zweiten Mal in Folge in die „Forbes Global 2000“-Liste und in die Liste der „Fast Company's Best Companies for Innovators“ aufgenommen. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.zebra.com oder abonnieren Sie News Alerts. Beteiligen Sie sich am Your Edge-Blog von Zebra, folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, Twitter und Facebook und besuchen Sie unseren Story Hub: Zebra Perspectives.

