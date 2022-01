FourQuest Energy Services trifft Vereinbarung zur Übernahme von Boyle Energy Services & Technology Inc.

FourQuest Energy Services hat das in den USA ansässige Privatunternehmen Boyle Energy Services & Technology Inc. (BEST) übernommen. BEST mit Sitz im US-Bundesstaat New Hampshire wurde 1993 gegründet und ist weltweit führend in der Bereitstellung von technischem Fachwissen und Spezialausrüstungen sowie in der Erbringung von Dienstleistungen vor Ort für die Inbetriebnahme bzw. für den Übergang umfangreicher Energiebauprojekte vom Zustand nach der Bauausführung zur voll funktionierenden Anlage. Darüber hinaus wurden BEST sechs Patente im Zusammenhang mit Pre-Commissioning (Dienstleistungen vor der Inbetriebnahme) sowie für Dienstleistungen im Rahmen der Inbetriebnahme erteilt.

„Wir freuen uns sehr über die Übernahme des Weltmarktführers im Bereich Pre-Commissioning in der Energiewirtschaft“, so Manuel Hurtaud, Geschäftsführer von FourQuest Energy Services. „Diese Übernahme wird unser weltweites Wachstum und unsere Diversifizierung beschleunigen. Auch in Zukunft werden wir uns in den Segmenten Erdöl und Erdgas, Chemie und Energieerzeugung auf erstklassiges Engineering und auf die branchenführende Ausführung vor Ort konzentrieren.“

Michael Boyle, Chief Executive Officer von BEST, ergänzte dies wie folgt: „Ich bin sehr stolz darauf, künftig dem Team von FourQuest Energy Services anzugehören. BEST und FourQuest werden dank ihres hervorragenden Engineering und ihrer überaus qualifizierten Fachkräfte überall auf der Welt gemeinsam Spitzentechnologie anbieten. Die Bündelung der Kräfte beider Unternehmen wird es uns ermöglichen, für unsere Kunden zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.“

Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde Boyle Energy Services & Technology Inc. (BEST) in BEST Energy Services Inc. umbenannt, und BEST wird als eigenständiges Unternehmen weitergeführt. Die Übernahme umfasst alle Mitarbeitenden sowie das Führungsteam von BEST. BEST wird von Chief Executive Officer Michael Boyle geleitet und behält seinen Unternehmenssitz in New Hampshire bei.

Über FourQuest Energy

FourQuest Energy ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für den Energiesektor mit marktführender Kompetenz und Erfahrung in den Bereichen Anlagenwartung, Pre-Commissioning und Inbetriebnahme von Industrieanlagen für den Erdöl- und Erdgassektor, von Raffinerien, petrochemischen und weiteren Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter fourquest.com

