Fox News - Weniger Zuschauer bei Parteitag der US-Demokraten als 2016

(Reuters) - Der Parteitag der US-Demokraten hat einem Medienbericht zufolge dieses Jahr zum Auftakt deutlich weniger Zuschauer angezogen als vor vier Jahren.

Insgesamt seien am späten Montagabend 18,7 Millionen Menschen gezählt worden, zitierte Fox News am Dienstag aus ersten Einschaltquoten von Nielsen Media Research. Die ersten Veranstaltungen des Parteitags 2016 hatten dagegen 26 Millionen Zuschauer verfolgt. Damals trat die Demokratin Hillary Clinton gegen den Republikaner und heutigen Amtsinhaber Donald Trump an. Dieser wird in diesem Jahr von Joe Biden herausgefordert. Der Parteitag der Demokraten findet wegen der Coronavirus-Pandemie virtuell statt. Er geht bis Donnerstag.