 FPT Software kooperiert mit Solibri und bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Verbesserung von Architektur-, Konstruktions- und Bauprojekten an

FPT Software ist seit Kurzem für Solibri, den in Finnland ansässigen Marktführer im Bereich Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für das digitale Bauen, als externes Entwicklungsunternehmen tätig. Das führende vietnamesische IT-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, weitere Unternehmen aus der Architektur-, Konstruktions- und Baubranche (AKB) mit maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen, um deren spezifische Probleme im Bereich der Qualitätssicherung und -kontrolle zu lösen.

FPT Tower – one of FPT’s campuses in Hanoi, Vietnam (Photo: Business Wire)

FPT Software ist das erste Unternehmen, das Teil des externen Entwicklernetzwerks von Solibri wird. Beide Seiten planen, auf spezifische Entwicklungsbedürfnisse einzugehen, die sich aus geschäftskritischen Fällen, örtlichen Bauanforderungen und -vorschriften ergeben. Mit der nicht für den Wiederverkauf vorgesehenen Lizenz von Solibri kann FPT Software Unternehmen aus der AKB-Branche dabei unterstützen, jährliche Lizenzkosten für den Einsatz von Solibri Office einzusparen. Solibri Office ist eine Qualitätssicherungssoftware, welche die Integrität, Qualität und physische Sicherheit von architektonischen Planungen auf der Grundlage des Building Information Modelling (BIM) validiert und dadurch die Produktivität und Kosteneffizienz digitaler Bauprozesse verbessert.

Um sich als externe Entwickler qualifizieren zu können, mussten Mitarbeiter von FPT Software ein zweimonatiges Schulungs- und Prüfungsverfahren über die Lösung und die Baukompetenz von Solibri durchlaufen. Das vietnamesische IT-Unternehmen, das nachweislich über Fachkompetenz im Bereich der digitalen Technologien und über fundiertes Know-how in diesem Bereich verfügt, hat sich auch aktiv in das Forum von Solibri eingebracht und Vorschläge zur Verbesserung der Modellprüfungslösung unterbreitet.

„Wir sind stolz darauf, die Bemühungen von Solibri für die beschleunigte Einführung digitaler Technologien in Architektur-, Konstruktions- und Bauunternehmen zu unterstützen. Dies ist ein Beweis für unsere Fähigkeiten und reiht sich gut in unsere Strategie ein, unser Dienstleistungsportfolio zu erweitern, um ein breiteres Spektrum an Unternehmen zu bedienen“, so Nguyen Duc Kinh, Senior Vice President sowie Head of Automotive & Manufacturing von FPT Software.

„Der Ausbau des Solibri Ökosystems mithilfe qualifizierter Entwicklungspartner ist notwendig, um die steigende Nachfrage der Kunden nach maßgeschneiderten, kundenspezifischen Regeln und Funktionen zu erfüllen. FPT genießt bereits das Vertrauen unserer Großkunden und hat im Rahmen eines gemeinsamen Projekts erfolgreich an Aufgaben mit Bezug zu Solibri mitgearbeitet“, so Ville Kyytsönen, CEO von Solibri Inc.

Anfang dieses Jahres hat FPT Software ein Joint Venture mit der japanischen Smart Holdings gegründet, um die Entwicklung von Smart Citys voranzubringen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Schlüsselindustrien wie die Fertigungs-, Automobil- und Baubranche. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter für die digitale Transformation und für IT-Dienstleistungen zu werden.

Über FPT Software

FPT Software ist ein globales Technologie- und IT-Serviceunternehmen mit Sitz in Vietnam, das einen Umsatzerlös von rund 513 Millionen US-Dollar erzielt und 18.000 Mitarbeiter in 26 Ländern beschäftigt. Als Pionier im Bereich der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR und BPO. Das Unternehmen bedient weltweit über 700 Kunden, darunter hundert Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Automotive, Banken und Finanzen, Logistik und Transport sowie Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fpt-software.com/

Über Solibri

Solibri ist führend in der BIM-Qualitätssicherung und -Qualitätskontrolle. Das Unternehmen bietet marktreife Tools für die BIM-Validierung, die Konformitätskontrolle, die Koordinierung von Entwurfsprozessen, die Entwurfsprüfung, Analyse und Codeüberprüfung. Das Ziel von Solibri besteht darin, Qualitätssicherungslösungen zu entwickeln und zu vermarkten, die die Qualität des BIM-basierten Designs verbessern und den gesamten Entwurfs- und Konstruktionsprozess produktiver und kosteneffizienter gestalten. Zu den Kunden von Solibri zählen bedeutende Bauherren, Bauunternehmen, Architekten und Bauingenieurbüros in mehr als 70 Ländern. Solibri ist Teil der Nemetschek Group. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.solibri.com/

