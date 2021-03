Frage: Was haben diese Menschen alle gemeinsam, abgesehen davon, dass sie außergewöhnliche, preisgekrönte Künstler sind?

Antwort: Sie alle wurden in den letzten drei Tagen zu FENIX Global Artist Ambassadors. Und sie alle führen zur Zeit Interviews über ihre Karrieren und ihre Entscheidung, FENIX beizutreten. Mit wem? Mit unserem außerordentlich talentierten und engagierten Global Artist Ambassador Mr. Will Nunziata, einem in New York City ansässigen Regisseur und Kreativen der Theater-, TV- und Filmindustrie.

Wir sind tief beeindruckt und begeistert von der zunehmenden Unterstützung durch prominente Künstler auf der ganzen Welt. Wir werden jedes Quäntchen unserer kollektiven Energie nutzen, um dies in den kommenden Wochen voll und ganz zu rechtfertigen.

NYC Theater-/Filmstar: Kuhoo Verma Boston Pop-Rocker: Michael Charles Nashville Singer-Songwriter: Anthony Nunziata Comedy Central Comedian: Jessica Kirson Broadway-Dirigent und Komponist: Blake Allen Preisgekrönter Jazz-Sänger und Broadway-Star: Nicolas King Internationaler Opernsänger und Regisseur: Vincent Connor Venezuelanischer Singer-Songwriter: Victor Valdez Preisgekrönter Broadway-Musical-Regisseur: Brian J Nash Los Angeles und NYC Filmkomponist und Aufnahmekünstler: Roman Molino Intendant und Komponist der Wiener Festwochen: MichaelJ Polo Broadway-Musical-Regisseur: Charlie Reuter NYC Theaterkomponist, Texter und Buchautor: Jamie Maletz Preisgekrönte internationale Chanteuse: Marieann Meringolo Broadway-Bassist, Komponist, Orchestrator: Ross Kratter

ÜBER FENIX

Im Jahr 2018 begann FENIX mit dem Aufbau eines Blockchain-Ecosystem, das allen Musikern mit einer engagierten Anhängerschaft – egal wie klein oder groß – die Möglichkeit geben sollte, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das Prinzip war, dass FENIX dem Künstler alle Einnahmen zur Verfügung stellen sollte, abgesehen von dem geringen Prozentsatz, der für den Betrieb des FENIX-Geschäfts notwendig ist. Und dass FENIX ständig neue Tools für den Künstler entwickeln sollte. Seitdem konzentriert sich FENIX darauf, das Kernmerkmal seines Ecosystem – die Möglichkeit, in 20 Minuten eine einzigartige, mit Inhalten gefüllte APP zu erstellen – als Grundlage für eine völlig neue Art von Social Media für jedermann zugänglich zu machen.

