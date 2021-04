Fraktionen wollen Ausgangssperre ändern - Große regionale Unterschiede

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die Spitzen der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben sich Koalitionskreisen zufolge auf Änderungen am Infektionsschutzgesetz geeinigt.

Einerseits soll die Ausgangssperre nun erst ab 22.00 Uhr greifen. Bis 24.00 Uhr soll zudem erlaubt werden, dass Einzelpersonen auch ohne Hund draußen etwa spazieren gehen dürfen. Gleichzeitig soll der Entwurf der Bundesregierung aber an verschiedenen Stellen verschärft werden, heißt es.

Während das Robert-Koch-Institut eine erneute Steigung der Sieben-Tage-Inzidenz meldet, driften die Corona-Regeln in den verschiedenen Bundesländern wegen der unterschiedlichen Infektionszahlen immer weiter auseinander. In Mecklenburg-Vorpommern gilt seit Montag ein verschärfter Lockdown und auch Zweitwohnungen von Bürgern außerhalb des Bundeslandes dürfen nicht mehr genutzt werden. In Brandenburg gilt seit Montag eine Ausgangssperre. Dagegen öffnete Schleswig-Holstein in Modellregionen teilweise wieder Gastronomie und Tourismus. Hintergrund ist, dass Schleswig-Holstein derzeit das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 100 ist und mit einem relativ konstanten Wert von 72 deshalb Öffnungsschritte gehen kann. Dies wird mit einer Ausweitung der Schnelltests verbunden.

Der Bund will mit dem neuen Infektionsschutzgesetz dafür sorgen, dass Länder und Landkreise nach bundeseinheitlichen Regeln oberhalb eines Schwellenwertes von 100 strengere Corona-Maßnahmen ergreifen. Die Regierungsfraktionen einigten sich nach Reuters-Informationen auch darauf, dass der Einzelhandel bis zu einer Inzidenz von 150 mit dem "Click & Meet"-Verfahren und einer Testpflicht geöffnet bleiben kann. Dies bedeutet eine Verschärfung gegenüber der Praxis in vielen Ländern wie Bayern, wo das Termin-Shopping mit einem Negativtest derzeit bis zu einer Inzidenz von 200 erlaubt ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dies zuvor als zu locker kritisiert.

Zudem schlagen die Fraktionsspitzen vor, dass die Schulen ab einer Inzidenz von 165 wieder schließen müssen. Dieser Punkt war wie die Ausgangssperren besonders umstritten. Gesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hatten die bisher vorgesehene Inzidenz von 200 als viel zu hoch bezeichnet. Die Länder hatten allerdings auf ihre Kompetenzen auch in der Bildungspolitik gepocht. Vor allem in Landesregierungen mit Koalitionspartnern aus FDP und Freien Wählern wollte man eine weniger strenge Regel.

Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD wollen noch am Vormittag in Sonderschalten über die geplanten Änderungen beraten. Am Mittwoch soll das Gesetz in zweiter und dritter Lesung beraten und verabschiedet werden. Dann muss noch der Bundesrat zustimmen.

Das RKI meldete am Montag 11.437 neu registrierte Corona-Neuinfektionen. Das sind rund 1800 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dennoch auf 165,3 von 162,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 92 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Am Montag fallen die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle in der Regel niedriger aus, da nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind weiter sehr groß. Mit Thüringen (245,8) und Sachsen (236,5) lagen am Montag zwei Bundesländer über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200. Bayern, Sachsen-Anhalt, Bremen und Nordrhein-Westfalen weisen eine Inzidenz von mehr als 170 auf.