Fraktionsvize Post: Kandidatur von Scholz zeigt Führungsanspruch der SPD

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Achim Post sieht in einer Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz ein Signal für den Anspruch der Partei auf das Kanzleramt. "Mit der Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz verbindet sich der Anspruch der SPD, dieses Land politisch zu führen - und zwar aus dem Kanzleramt heraus", sagte Post am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Olaf Scholz sei "der richtige Kanzler für diese schwierigen Zeiten", indem er Regierungserfahrung und persönliche Integrität mit einem klaren Blick für die Zukunft unseres Landes und Europas verbindet. "Die Botschaft des heutigen Tages ist: die Aufholjagd hat begonnen, mit der SPD ist bei der Bundestagswahl zu rechnen", so Post. Anders als Union und Grüne sei die SPD klar und stark für die Bundestagswahl aufgestellt.

Vorstand und Präsidium der Partei hatten Scholz am Montagvormittag einstimmig als Kanzlerkandidat nominiert./cn/DP/men