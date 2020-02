Franco-Nevada schüttet konstante Dividende aus

Der kanadische Goldproduzent Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, NYSE: FNV) wird eine Dividende in Höhe von 0,25 US-Dollar ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1 US-Dollar ausgeschüttet. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 113,79 US-Dollar (Stand: 10. Februar 2020) 0,88 Prozent.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. März 2020 (Record day: 12. März 2020). Im dritten Quartal 2019 lag der Nettogewinn bei 101,6 Mio. US-Dollar nach 52,1 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 11. November 2019 mitgeteilt wurde. Der Umsatz betrug 235,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 170,6 Mio. US-Dollar).

Das Geschäftsmodell von Franco-Nevada beruht auf Lizenzeinnahmen. Franco-Nevada mit Firmensitz in Toronto besitzt ein Portfolio an Unternehmen bzw. Beteiligungen aus dem Edelmetallsektor sowie dem Energiesektor. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit derzeit 10,10 Prozent im Plus (Stand: 10. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de