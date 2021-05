Francotyp-Postalia: Kosteneinsparungen geplant

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG ein neues Transformationsprogramm gestartet, welches das bestehende Programm ablöst und bis 2022/23 jährliche Kosteneinsparungen von rund 10 Mio. Euro generieren soll. In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.Nach Analystenaussage sei durch die im Rahmen der Effizienz- und Wachstumsprogramme eingeleiteten Maßnahmen das Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres 2020 tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Konzern-Eigenkapitalquote habe per 31.12.2020 nur noch knapp 8 Prozent betragen. Auch das Jahr 2021 verstehe der Vorstand als weiteres Übergangsjahr. Nach Schätzung der Analysten werde das Geschäftsjahr 2021 zudem mit einem deutlichen Verlust abgeschlossen.Gleichwohl habe sich das Unternehmen rein operativ im Jahr 2020 vergleichsweise gut geschlagen und dabei sogar einen Free Cashflow von über 11 Mio. Euro erwirtschaftet. Dies werte der Analyst als Beleg für die Robustheit des Geschäftsmodells. Insgesamt sehe sich Francotyp gut positioniert, die Chancen in den zukünftigen Märkten mit den vorhandenen Produkten und Lösungen sowie den eingeleiteten Maßnahmen systematisch zu nutzen. Nach dem aktuellen Übergangsjahr könne das Unternehmen nach Analystenschätzung 2022 wieder schwarze Zahlen schreiben, erreiche zunächst aber nur moderate Wachstumsraten. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 3,80 Euro (zuvor: 4,00 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.05.2021, 12:55 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 20.05.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2021-05-20_Francotyp-Postalia.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000FPH9000