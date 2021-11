Frankfurt wird Hauptsitz des neuen Nachhaltigkeitsgremiums ISSB

- von Frank Siebelt

Frankfurt (Reuters) - Erfolg für Frankfurt: Im Ringen um den Hauptsitz des neuen internationalen Gremiums für Nachhaltigkeitsstandards in der Wirtschaft, ISSB, gewinnt die Mainmetropole den Zuschlag.

Der Verwaltungsrat werde dort seinen Sitz und der Vorsitzende sein Büro haben, teilte die Stiftung International Financial Reporting Standards (IFRS) am Mittwoch auf dem Weltklimagipfel in Glasgow mit. Weitere wichtige Schlüsselfunktionen sollen auch in kanadischen Montreal bereitgestellt werden. Aufgabe des ISSB wird es sein, unter dem Dach der IFRS-Stiftung weltweite Standards für die klimabezogene Finanzberichterstattung von Unternehmen festzulegen.

"Nachhaltigkeit und besonders Klimawandel ist das bestimmende Thema unserer Zeit", sagte der Vorsitzende der Stiftung, Erkki Liikanen. Um Chancen und Risiken bewerten zu können benötigten Investoren eine qualitativ hochwertige, transparente und global vergleichbare Berichterstattung. Um weltweite Normen zu entwickeln und einen engen Draht zu den Marktteilnehmern zu unterhalten, will das International Sustainability Standards Board (ISSB) auch in London und San Francisco Büros einrichten. Über das Angebot zu Büros in Tokio und Peking würden weitere Gespräche geführt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz begrüßte die Entscheidung. "Geld in nachhaltige Finanzprodukte und klimafreundliche Investitionen zu lenken, ist ein wesentlicher Baustein für erfolgreichen Klimaschutz", sagte der mögliche kommende Bundeskanzler. Frankfurt mische bei dieser Großaufgabe jetzt endgültig als "Global Player" mit. "Die Entscheidung für Frankfurt ist ein Erfolg für den Finanzplatz Deutschland." Auch die Schweiz, Kanada und Japan hatten sich um den Hauptsitz bemüht. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) erklärte: "Was mich besonders freut: Die Rolle unserer Stadt als Standort für Innovation und Nachhaltigkeitsthemen wird damit weiter gestärkt."

Auch der Präsident des Privatbankenverbands BdB, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, sprach von einem großen Erfolg für den Finanzplatz Frankfurt. Deutschland zähle schon heute zu den führenden Standorten, wenn es um nachhaltige Finanzierungen geht. "Frankfurt bietet dem ISSB als Standort von über 200 Banken, mit internationalen Organisationen und einer hervorragenden wissenschaftlichen Infrastruktur ein optimales Umfeld, um diese anspruchsvolle Aufgabe anzugehen." Mehr als 180 Institutionen, Verbände und Unternehmen hatten die Bewerbung von Frankfurt unterstützt.

START DES ISSB IM KOMMENDEN JAHR

Das ISSB soll Anfang 2022 seine Arbeit aufnehmen. Bei der Berichterstattung zu Nachhaltigkeits- und Klimafragen besteht derzeit noch ein weltweiter Flickenteppich. Mit der Entwicklung einheitlicher Vorgaben sollen Investoren auch besser vor Etikettenschwindel bei "grünen" Investments ("Greenwashing") geschützt werden. In den vergangenen Jahren hat der Geldzufluss in Anlageformen kräftig zugenommen, die mit Vorzügen bei Umweltschutz, Sozialstandards und guter Unternehmensführung (ESG) werben. Doch Aufseher sind besorgt, was die Verlässlichkeit solcher Informationen betrifft.

Für die Finanzkontrolleure ist das derzeit eines der zentralen Themen. "Wir fokussieren uns wirklich auf das Greenwashing", sagte Ashley Adler, Vorsitzender der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO), die bei der Gründung des ISSB mitgewirkt hat. Das sei extrem wichtig. "Wenn man keine grundlegenden Informationen auf einer weltweit vergleichbaren Basis besitzt, dann erhöht sich das Risiko für Greenwashing enorm." Adler zufolge erwägt die IOSCO die Schaffung eines Sicherheitsrahmens, in dem übrprüft wird, ob Unternehmen die ISSB-Standards auch einhalten. Bei der klassischen Finanzberichterstattung gibt es das schon.