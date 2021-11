Frankfurt wird Sitz des internationalen Nachhaltigkeitsgremiums ISSB

Frankfurt (Reuters) - Das neue internationale Gremium für Nachhaltigkeitsstandards in der Wirtschaft, ISSB, wird seinen Sitz in Frankfurt haben.

Das ISSB soll weltweite Standards für die klimabezogene Finanzberichterstattung von Unternehmen festlegen, wie die International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation am Mittwoch mitteilte. Unter ihrem Dach ist das neue Gremium angesiedelt. Auch die Schweiz, Kanada und Japan hatten sich um den Sitz des Gremiums bemüht. Das Board werde seinen Sitz in Frankfurt haben und auch der Vorsitzende (Chair) werde dort sein Büro haben. Aber auch im kanadischen Montreal würden Schlüsselfunktionen angesiedelt, teilte die IFRS Foundation weiter mit. Das Gremium solle Anfang 2022 seine Arbeit aufnehmen.

Bei der Berichterstattung zu Nachhaltigkeits- und Klimafragen besteht derzeit noch ein Flickenteppich. Der International Sustainability Standards Board (ISSB) soll nun einheitliche Vorgaben entwickeln, an denen sich Investoren weltweit orientieren können. So sollen Investoren auch besser vor Etikettenschwindel bei "grünen" Investments ("Greenwashing") geschützt werden. Um globale Standards zu entwickeln und einen engen Draht zu den Marktteilnehmern zu unterhalten, werde das ISSB auch in London und San Francisco Büros unterhalten. Über das Angebot zu Büros in Tokio und Peking würden weitere Gespräche geführt, erklärte die IFRS Foundation.