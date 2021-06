Frankfurter Flughafen: Mehr Komfort für Bahn-Umsteiger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen soll der Umstieg zwischen Zug und Flugzeug künftig einfacher laufen. Ab diesem Dienstag (29. Juni) wird der zwischenzeitlich wegen Corona geschlossene AirRail-Bereich zwischen dem Fernbahnhof und den Passagier-Terminals wieder eröffnet. Das teilten Lufthansa , Deutsche Bahn und der Flughafenbetreiber Fraport am Montag mit. Umsteiger können dort ohne lange Wege ihr Fluggepäck aufgeben oder wieder in Empfang nehmen. An den Passagierkontrollen wird für sie zudem eine neue Fastlane eingerichtet, um den Zeitverlust zu minimieren./ceb/DP/mis