Frankfurter Flughafen nimmt sanierte Bahn wieder in Betrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafen nimmt am Donnerstag (30. April) die sanierte Start- und Landebahn Süd wieder in Betrieb. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens in der Corona-Krise werde dann die Startbahn West vorübergehend vom Netz genommen, teilte der Betreiber Fraport am Mittwoch weiter mit. Die Landebahn Nordwest soll weiter als Flugzeug-Parkplatz genutzt werden.

Offen bleiben dann die parallelen Bahnen Center und Süd. Letztere hat in den vergangenen drei Wochen eine neue Asphaltdecke erhalten, die das Ausmaß von 192 000 Quadratmetern oder 27 Fußballfeldern hat. In der vergangenen Woche hat Deutschlands größter Flughafen mit 1605 Flugbewegungen nur rund 16 Prozent des üblichen Verkehrs abgewickelt. Die Passagierzahlen sind sogar um fast 97 Prozent gemessen an der Vorjahreswoche eingebrochen. Der Hauptkunde Lufthansa hat am Mittwoch angekündigt, die Zahl seiner Flüge langsam wieder zu steigern./ceb/DP/fba