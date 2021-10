Franklin Street Properties meldet Dividende

Der amerikanische Immobilienkonzern Franklin Street Properties Corp. (ISIN: US35471R1068, NYSE: FSP) schüttet am 11. November 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 22. Oktober 2021. Im Frühjahr 2018 wurde die vierteljährliche Dividende von 0,19 US-Dollar auf 0,09 US-Dollar gekürzt.

Franklin Street Properties zahlt auf das Jahr hochgerechnet aktuell 0,36 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 7,03 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 5,12 US-Dollar (Stand: 8. Oktober 2021).

Franklin Street Properties ist 1997 gegründet worden und verwaltet Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Wakefield, im US-Bundesstaat Massachusetts. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 56,15 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 60,81 Mio. US-Dollar), wie am 3. August berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 16,15 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 2,08 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street aktuell mit 17,16 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 549,86 Mio. US-Dollar (Stand: 8. Oktober 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de