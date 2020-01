Franklin Street Properties zahlt Quartalsdividende aus

Der amerikanische Immobilienkonzern Franklin Street Properties Corp. (ISIN: US35471R1068, NYSE: FSP) schüttet am 13. Februar 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 24. Januar 2020.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,36 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 7,84 US-Dollar (Stand: 10. Januar 2020) 4,59 Prozent. Franklin Street Properties ist 1997 gegründet worden und verwaltet Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Wakefield, im US-Bundesstaat Massachusetts. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 68,54 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 68,71 Mio. US-Dollar), wie am 29. Oktober berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 2,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 9,61 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street aktuell mit 8,41 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 840,7 Mio. US-Dollar (Stand: 10. Januar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de