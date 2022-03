Frankreich: Aktuelle Energiekrise mit Ölkrise vergleichbar

PARIS (dpa-AFX) - Die derzeitige Energiekrise íst nach Angaben des französischen Wirtschaftsministers ähnlich schlimm wie die Ölkrise vor knapp 50 Jahren. "Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass diese Energiekrise (...) in Intensität und Brutalität mit dem Ölschock von 1973 vergleichbar ist", sagte Bruno Le Maire am Mittwoch in Paris. Die Folgen der aktuellen Krise sehe man im Alltag. Die Spritpreise seien für viele Bürger untragbar.

Man dürfe nun nicht die Fehler von 1973 wiederholen und eine Politik des "Koste es, was es wolle" fahren, sagte Le Maire. "Denn das würde nur den Preisanstieg und die Inflation, unter denen unsere Bürger so leiden, antreiben." Le Maire forderte, einen neuen Umgang zu finden. "Die richtige Antwort auf die aktuelle Energiekrise ist Unabhängigkeit." In den kommenden zehn Jahren solle die Europäische Union energetisch vollständig unabhängig sein. Um dies zu erreichen, müsste der Energiemix diversifiziert, die Bestände müssten aufgefüllt werden. Außerdem solle man besonders betroffene Unternehmen schützen, Haushalte begleiten und den Energiekonsum anpassen.

Die EU-Kommission hatte am Dienstag einen Plan mit Maßnahmen vorgelegt, um russische Gasimporte innerhalb von einem Jahr um zwei Drittel zu reduzieren. Mehr als 40 Prozent des in die EU importierten Gases kommen aus Russland, besonders Deutschland ist von den russischen Importen abhängig. Die EU könne nach Schätzungen der Kommission noch deutlich vor 2030 ganz auf russisches Gas verzichten./rbo/DP/ngu