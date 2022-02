Frankreich - Bedingungen für Einsatz in Mali sind nicht mehr gegeben

Paris (Reuters) - Die Bedingungen für den Einsatz französischer Truppen gegen Islamisten in Mali sind nach Angaben der Regierung in Paris nicht mehr gegeben.

Dies sei "eindeutig der Fall", sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Montag dem Sender France 5. Man werde dann den Einsatz gegen Terrorismus in den Nachbarländern fortführen.

Deutschland hatte von einigen Tagen von der Militärregierung in Mali einen Zeitplan für eine Rückkehr zu Demokratie verlangt. Frankreich stellt als ehemalige Kolonialmacht den einen großen Teil der westlichen Truppen in dem Land. Die Bundeswehr hat rund 1000 Soldaten als Teil der UN-Friedenstruppe Minusma in Mali stationiert. Weitere etwa 300 Soldaten sind an einer europäischen Ausbildungsmission beteiligt.