Frankreich beteiligt sich an Manöver in östlichem Mittelmeer

Paris (Reuters) - Inmitten der Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei wird sich Frankreich an einem geplanten Manöver im östlichen Mittelmeer beteiligen.

Man werde dazu drei Kampfjets und eine Fregatte bereitstellen, teilte das Verteidigungsministerium in Paris am Mittwoch mit. Das Manöver sei bis Freitag geplant, teilnähmen zudem Italien, Griechenland und Zypern.

Die Nato-Partner Griechenland und die Türkei streiten derzeit über Gasvorkommen in von beiden Ländern, aber auch von Zypern beanspruchten Seegebieten im östlichen Mittelmeer. Außenminister Heiko Maas hatte am Dienstag bei Besuchen in Athen und Ankara zu vermitteln versucht. Dabei sicherte er Griechenland die "volle Solidarität Deutschlands und der gesamten EU" zu. Beide Regierungen hätten ihn seinen Gesprächen aber betont, dass sie den Konflikt ohne Waffengewalt lösen wollten, sagte Maas.