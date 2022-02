Frankreich droht Russland mit entschlossener Antwort

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Russland nach dem Angriff auf die Ukraine mit schweren Folgen gedroht. "Auf diese Kriegshandlung werden wir ohne Schwäche antworten - kaltblütig, entschlossen und geeint", sagte Macron am Donnerstag in einer Ansprache an die Nation. Die Sanktionen entsprächen der russischen Aggression. "Im militärischen und wirtschaftlichen Bereich wie im Energiesektor werden wir keine Schwäche zeigen." Man werde Russland außerdem vor dem UN-Sicherheitsrat zu Rechenschaft ziehen.

Macron sprach vom "schwersten Angriff auf den Frieden, die Stabilität in unserem Europa seit Jahrzehnten". "Mit dem Leugnen seiner Worte, mit der Ablehnung des diplomatischen Wegs, mit der Wahl des Kriegs hat Putin die Ukraine nicht nur angegriffen, sondern entschieden, die Souveränität der Ukraine mit Füßen zu treten." Frankreichs Präsident sprach von einem "Wendepunkt in der Geschichte Europas und unseres Landes", der dauerhafte und tief gehende Auswirkungen auf das Leben und die Geopolitik Europas haben werde.

Macron sagte weiter: "In dieser Stunde der Not, in der die Phantome der Vergangenheit wieder lebendig werden und es zahlreiche Manipulationen gibt, geben wir nichts von unserer Einheit auf, der Einheit in Bezug auf unsere Prinzipien, unsere Freiheit, unsere Souveränität und Demokratie. Diese Prinzipien haben uns geschaffen und halten uns zusammen." Hinter ihm war neben der französischen und der europäischen Flagge auch die der Ukraine zu sehen./rbo/DP/jha