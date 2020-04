Frankreich erwägt Lockerungen ab dem 11. Mai

Paris (Reuters) - Frankreich will in knapp zwei Wochen mit Lockerungen der Virus-Schutzmaßnahmen beginnen.

Falls die täglichen Neuinfektionen unter die Marke von 3000 fielen, könne mit der schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen am 11. Mai begonnen werden, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe am Dienstag in Paris. Zuletzt hatte es in Frankreich knapp 3800 neue Fälle gegeben. Die Schutzmaßnahmen hätten zwar 62.000 Menschen in Frankreich in einem Monat das Leben gerettet, sagte Philippe. Bleibe der Lockdown aber in Kraft, riskiere man einen Kollaps der Wirtschaft. Dennoch solle der Status des nationalen Notstands bis zum 23. Juli verlängert werden, damit die Regierung im Zweifel schnell durchgreifen könne.

Ab dem 11. Mai könnten Einzelhändler ihre Geschäfte wieder öffnen, sagte Philippe. Dabei dürften sie verlangen, dass die Kunden Atemschutzmasken tragen. Geplant sei zudem, Kindergärten und Schulen am 11. Mai wieder in Betrieb zu nehmen. Die weiterführenden Schulen sollten dann eine Woche später schrittweise folgen. Für diese Schüler solle dann Maskenpflicht bestehen. Die Pariser Metro werde zusätzliche Angebote bereitstellen, damit Fahrgäste genügend Abstand voneinander halten könnten. Die aktuelle Fußball-Saison darf laut Philippe ebenso wenig zu Ende gespielt werden wie die Wettbewerbe in anderen Profi-Sportarten.

In Frankreich waren bis Montagabend nach amtlichen Angaben knapp 23.300 Menschen an den Virus-Folgen gestorben. Das ist - gemessen an den Mitteilungen der jeweiligen Behörden - die weltweit vierthöchste Zahl nach den USA, Italien und Spanien. Die Zahl der Infizierten war zuletzt wieder deutlicher auf knapp 166.000 angestiegen.