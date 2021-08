Frankreich: Geschäftsklima trübt sich erneut ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in der französischen Wirtschaft hat sich im August zum zweiten Mal in Folge eingetrübt, allerdings von hohem Niveau aus. Das Geschäftsklima fiel gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 110 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Im Juni hatte der Indikator mit 114 Punkten den höchsten Stand seit 14 Jahren markiert.

Nach wie vor wird das vor der Corona-Pandemie erreichte Niveau klar überschritten, ebenso der langfristige Durchschnitt von 100 Punkten. Im August hellte sich die Stimmung in der Industrie leicht auf, unter den Dienstleistern und im Einzelhandel trübte sie sich dagegen ein. Letzteres dürfte eine Folge der verschlechterten Corona-Lage angesichts der raschen Ausbreitung der Delta-Variante sein./bgf/stk