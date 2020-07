Frankreich: Inflation schwächt sich nicht so stark ab wie erwartet

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Inflation im Juni abgeschwächt, aber nicht so stark wie bisher gedacht. Im Jahresvergleich seien die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) um 0,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde die erste Schätzung nach oben revidiert. In der ersten Erhebung hatte Insee nur eine Inflationsrate von 0,1 Prozent gemeldet und Analysten hatten eine Bestätigung erwartet.

Trotz der Aufwärtsrevision ist die Preisentwicklung in Frankreich so schwach wie seit dem Frühjahr 2016 nicht mehr. In den Monaten Mai und April hatte die Inflationsrate noch jeweils bei 0,4 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,1 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung nach oben revidiert, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,1 Prozent gemeldet worden war./jkr/zb