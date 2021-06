Frankreich: Inflation steigt auf höchsten Stand seit Ende 2018

PARIS (dpa-AFX) - Höhere Energiepreise treiben die Inflation in Frankreich weiter an. Im Mai stiegen die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) zum Vorjahresmonat um 1,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Die Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Es ist die höchste Inflationsrate seit Ende 2018. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau im Mai um 0,3 Prozent - etwas schwächer als zunächst ermittelt.

Wesentlicher Grund für den Preisauftrieb sind höhere Energiepreise. Die Entwicklung geht vor allem auf den scharfen Preiseinbruch in der ersten Corona-Welle vor einem Jahr zurück. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Energiepreise im Mai um 11,7 Prozent. Demgegenüber schwächte sich der Preisauftrieb im Dienstleistungssektor ab. Die Preise für Lebensmittel und industriell gefertigte Güter gingen sogar leicht zurück./bgf/jha/