Frankreich: Inflation steigt deutlich

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflation zu Jahresbeginn deutlich gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die nach europäischer Methode erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) im Januar um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Es bestätigte damit eine erste Schätzung. Im Dezember hatte das Preisniveau noch stagniert.

Zurückzuführen ist der Preisanstieg auch auf einen statistischen Effekt. Wie Insee mitteilte, zogen die Preise verarbeiteter Güter gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich an. Dies sei eine Folge des coronabedingt ausgesetzten Winterschlussverkaufs. Die Preise für Dienstleistungen und Tabakprodukte zogen leicht an. Die Energiepreise gingen im Jahresvergleich zurück, wenn auch nicht so deutlich wie im Vormonat./bgf/jkr/mis