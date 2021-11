Frankreich - Russland lehnt Spitzentreffen zu Ukraine ab

Paris (Reuters) - Russland verweigert nach französischen Angaben ein Ministertreffen zum Ukraine-Russland-Konflikt.

Eine Sprecherin des französischen Außenministeriums wies am Dienstag in Paris zugleich Berichte zurück, dass weder Frankreich noch Deutschland auf russische Vorschläge für den Entwurf für ein Treffen im sogenannten Normandie-Format (Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine) geantwortet hätten. "Frankreich und Deutschland haben auf die Vorschläge Russlands reagiert. Sie haben vorgeschlagen, ein Ministertreffen im Normandie-Format abzuhalten, was vom russischen Außenminister abgelehnt wurde", sagte die Sprecherin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte mehrfach darauf gepocht, dass möglichst bald nicht nur ein Treffen auf Außenministerebene, sondern auch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs im Normandie-Format stattfinden solle - möglichst noch in ihrer Amtszeit. Hintergrund sind die anhaltenden Spannungen in der Ostukraine. Russland hat zum einen die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und unterstützt zum anderen die prorussischen Separatisten, die den Osten der Ukraine kontrollieren.