Frankreich und Griechenland führen Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein

Paris (Reuters) - Frankreich führt eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Betreuungswesen ein.

"Wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Zahlen und die Einlieferungen in die Kliniken steigen", sagte Präsident Emmanuel Macron bei einer Fernsehansprache am Montag. Ab dem 15. September werde kontrolliert, ob das Personal in diesen Bereichen geimpft ist. Sollte dies nicht der Fall sein, dürften die Gesundheitsfachkräfte nicht mehr arbeiten und würden auch nicht bezahlt, ergänzte Gesundheitsminister Olivier Veran im Fernsehsender LCI. Angesichts der ansteckenderen Delta-Variante sei es wichtig, Pflichten einzuführen.

Eine allgemeine Impfpflicht soll es Macron zufolge nicht geben. Er rief die Bevölkerung aber auf, sich immunisieren zu lassen. "Es gibt einen neuen Wettlauf mit der Zeit", sagte er mit Verweis auf die Delta-Variante. Nur wenn alle Franzosen geimpft seien, könne man zur Normalität zurückkehren. Frankreich hat bislang auf die Freiwilligkeit beim Impfen gesetzt. Zuletzt ließ die Impfrate aber nach. Wurden Ende Mai noch mehr als 400.000 Erstimpfungen täglich vorgenommen, sind es inzwischen nur noch 165.000. 53,1 Prozent der Bevölkerung hat eine Erstimpfung, 40,6 Prozent haben den vollen Schutz. Zudem steigen die Infektionszahlen wieder, nicht zuletzt wegen der Delta-Variante.

Macron kündigte auch an, dass künftig bei dem Besuch von Großveranstaltungen, Diskotheken, Restaurants, Kinos und Theater ein sogenannter Gesundheitspass vorgelegt werden muss. Dieser bestätigt, dass die Person entweder geimpft ist oder ein PCR-Test erst kürzlich negativ ausgefallen ist. Ab Anfang August - dem Hauptferienmonat in Frankreich - muss dieser Pass auch bei langen Zugfahrten und bei Flügen vorgelegt werden.

Noch am Montagabend brach die Seite zur Buchung von Impfterminen, Doctolib, in Frankreich zeitweise zusammen. Aufgrund der hohen Zahl von Anfragen gab es längere Wartezeiten.

IMPFPFLICHT IM GESUNDHEITSWESEN AUCH IN GRIECHENLAND

Impfpflichten sind in Europa äußerst selten. Macron hatte es zunächst für Frankreich auch ausgeschlossen. Italien, das besonders hart von der Pandemie getroffen wurde, war eine Ausnahme. Das Land verlangt seit Ende März von seinem Gesundheitspersonal eine Impfung. Griechenland kündigte ebenfalls am Montag an, dass sich Beschäftigte im Gesundheitssektor ab dem 1. September und in der Altenpflege ab sofort verpflichtend impfen lassen müssen. Künftig dürfen sich die Menschen auch nur noch in Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten, wenn sie gegen Covid-19 geimpft sind, wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Abend bekanntgab. Griechenland werde nicht wegen einiger weniger wieder runterfahren. "Nicht Griechenland ist in Gefahr, sondern nicht geimpfte Griechen."