Frankreich: Verbrauchervertrauen bricht in Rekordgeschwindigkeit ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in Frankreich ist inmitten der Corona-Krise massiv eingebrochen. Wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris bekanntgab, fiel der von ihm erhobene Indikator um acht Punkte auf 95 Zähler. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebung im Jahr 1972. Zudem wurde der tiefste Stand seit gut einem Jahr erreicht. Analysten hatten allerdings einen wesentlich stärkeren Rückgang auf im Schnitt 80 Punkte erwartet.

Die Umfrage unter Haushalten wurde vom 27. März bis zum 18. April durchgeführt. Mitte März hatte Frankreich damit begonnen, auf die Corona-Pandemie mit starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu reagieren. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen sind in die Umfrage also eingeflossen./bgf/jkr/stk