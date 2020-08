Frankreich will britische Quarantäne-Regeln erwidern

Paris (Reuters) - Frankreich reagiert auf die Quarantäne für seine Staatsbürger in Großbritannien mit einer ähnlichen Maßnahme.

"Für Reisende, die aus dem Vereinigten Königreich zurückkehren, wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen restriktive Maßnahmen geben, die vom Ministerpräsidenten und dem Verteidigungsrat beschlossen werden", kündigte Europa-Staatssekretär Clement Beaune am Montag im Fernsehsender "France 2" an.

Britische Frankreich-Reisende müssen künftig bestätigen, dass sie nicht an Covid-19-Symptomen leiden oder in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einer positiv getesteten Person waren, hatte die Regierung in London am Freitag angekündigt. Zudem müssen Frankreich-Rückkehr seit 15. August in eine 14-tägige Quarantäne. Die britische Regierung hat die Maßnahmen mit steigenden Corona-Fälle in Frankreich begründet.