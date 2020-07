Frankreich zieht sich wegen Türkei aus Nato-Operation zurück

Paris (Reuters) - Frankreich zieht sich als Reaktion auf einen Zwischenfall mit einem türkischen Kriegsschiff aus einer Nato-Operation im Mittelmeer zurück.

Die Regierung in Paris informierte das Bündnis am Mittwoch darüber, ihre Beteiligung zu suspendieren, wie ein Vertreter des Verteidigungsministeriums mitteilte. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach im Bundestag von einem sehr ernsten Vorfall, der aufgeklärt werden müsse. Bei dem Vorfall am 10. Juni soll ein türkisches Kriegsschiff mehrfach sein Feuerleitradar auf eine französische Fregatte gerichtet haben. Laut Pariser Regierungsvertreter fordert Frankreich eine Klarstellung über die Operation "Sea Guardian".