Frankreichs Außenminister warnt Russland vor Tod Nawalnys

Paris (Reuters) - Frankreich warnt Russland mit scharfen Worten davor, den im Hungerstreik befindlichen inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sterben zu lassen.

"Das erbarmungslose Vorgehen gegen Nawalny ist unerträglich", sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Donnerstag dem TV-Sender France 2. Sollte der Gegenspieler des russischen Präsidenten Wladimir Putin sterben, "werden wir die nötigen Sanktionen ergreifen". Die EU werde Putin und die russischen Behörden dafür verantwortlich machen. Le Drian ergänzte: "Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt."

Der 44-jährige Nawalny wurde nach dreiwöchigem Hungerstreik im Straflager zuletzt in ein Gefängniskrankenhaus verlegt. Bei Demonstrationen von Nawalny-Anhängern in einem Dutzend Städten wurden am Mittwoch mehr als 1700 Menschen festgenommen.