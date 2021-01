Frankreichs Datenschutzbehörde verurteilt Drohneneinsatz im Lockdown

Paris (Reuters) - In Frankreich wirft die Datenschutzbehörde CNIL dem Innenministerium Rechtsverstöße bei der Kontrolle der Corona-Einschränkungen vor.

Nach mehrmonatigen Ermittlungen kam die CNIL zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von Drohnen zu diesem Zweck illegal war.

Demzufolge produzierten die von der Polizei eingesetzten Drohnen Bildmaterial, auf dem Personen leicht identifiziert werden konnten. Dies ist nach dem Urteil der Behörde ein Verstoß gegen heimische Datenschutzvorgaben. Außerdem kritisierte sie am Donnerstag, die Bevölkerung sei über die Nutzung der Drohnen zu keinem Zeitpunkt ordnungsgemäß aufgeklärt worden. Die Datenschützer sprachen gegenüber dem Innenministerium eine Ermahnung aus, wonach dieses sich an die Gesetze zu halten habe. Die Polizei hatte die unbemannten Fluggeräte genutzt, um sich einen Überblick über Demonstrationen zu verschaffen und sicherzustellen, dass die Bürger sich an die Lockdown-Bestimmungen halten.

Die CNIL hatte ihre Ermittlungen bereits im Mai vorigen Jahres begonnen. Sie hielt dem Ministerium damals vor, keine Schutzfilter zu nutzen, die Gesichter unkenntlich machen. Daraufhin erklärte das Ministerium, solche Filter installiert zu haben. Damit ist die CNIL aber nicht einverstanden. Sie moniert das Vorgehen weiterhin, da ihrer Einschätzung nach die Schutzfilter deaktiviert werden können. Eine Stellungnahme des Innenministeriums war zunächst nicht zu erhalten.

Der Einsatz von mit Kameras bestückten Drohnen durch die Polizei ist vom höchsten Verwaltungsgericht Frankreichs bereits verboten worden, da es dafür keine Rechtsgrundlage gebe. Mehr Möglichkeiten der Überwachung soll das geplante Sicherheitsgesetz bringen, das allerdings auf Widerstand stößt. Bei Protesten gegen das Vorhaben in Paris kam es Anfang Dezember zu gewaltsamen Ausschreitungen.